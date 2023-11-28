قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم باليوم الخامس

العالم - فلسطين
وضمت القائمة ( 15 ) أسيرةً و ( 15 ) طفلاً قاصراً، أي ما مجموعه ( 30 ) أسيرةً وطفلاً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وكالتالي:
1- احمد نواف نياز سلايمة
2- معتز خضر محمد خميس سلايمة
3- قسامح محمود موسى عطون
4- محمد عماد ابراهيم عطون
5- ادم محمود محمد ابو حامد
6- حمزة زرائد حمزة مغربي
7- محمد ممدوح كمال حمد
8- على مروان فؤاد علم
9- محمود خليل احمد سلايمة
10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو
11- محمد محمود حمامرة
12- يزن حمزة شاهر عفانة
13- مالك محمد عرفات ديبة
14- مومن محمد نايف صليبي
15- محمد عهد يونس شطارة
16- اسيل سميح خضر
17- ايه جلال محمد تميمي
18- ربى فهمي دار عاصي
19- هاله عمر ابرايه غنام
20- شدا محمد صالح برغوثي
21- لميس ماهر ابو عرقوب
22- فيرز عبد الله سلامه
23- شيماء احمد هندي
24- حنين اكرم مساعيد
25- خلود نضال شتيوي
26- اميمة عبد الله بشارات
27- مرفت منير حشيمة
28- ميرفت محمود العزة
29- منال دودين
30- تريا محمود ابو الهوى
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