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باختصار..

خفايا الدعم الغربي لـ"إسرائيل"

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

عنوانان للدعم الغربي الاسرائيلي"الحفاظ على اليهود"و"اللوبي الاسرائيلي".

العالم باختصار

ما يسمى بحقوق الشعب اليهودي آخر اهتمامات اللوبيات الصهيونية. هذه اللوبيات ترتبط بمصالح مع التكتلات الاقتصادية الغربية والامريكية.

تاريخيا عانت المجتمعات الاوروبية بالمؤامرات دبرتها اطراف يهودية. التخلص من الازعاج اليهودي شغل الاوروبيين في القرنين الاخيرين.

التخلص من اليهود لم يعني التخلي عن رأس المال اليهودي في اوروبا. فلسطين كانت محورية في فكر" الوطن القومي لليهود" على اساس سرديات دينية.

المشكلة كانت تتمثل بالشعب الفلسطيني وكيفية إخراجه من ارضه. تبنت بريطانيا الفكرة هذه خاصة وانها تؤمن مصالحها في المنطقة.

الاستراتيجية هذه تبنتها الولايات المتحدة بعد انهيار الامبراطورية البريطانية. نقل قسم كبير من اليهود الى فلسطين جاء بالقوة بعد رفضهم بالانتقال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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