تفاعل واسع لمواقع التواصل مع رسالة الأسيرة الإسرائيلية للمقاومة

العالم – خاص بالعالم

الوسيط القطري أعلن تمديد الهدنة ليومين ومواصلة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال. في المقابل، حركة حماس أكدت أن ثمن تسليم الأسرى المدنيين لديها إلى الاحتلال يختلف عن الثمن مقابل الأسرى من جيش الاحتلال.

مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، استقبال شعبي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. هكذا كانت الاجواء في استقبال الاسرى المحررين في الضفة.

التفاعل مع عملية تبادل الأسرى واسع جدا على مواقع التواصل. ولدينا تعليق من "محمد امير" وفيه. تبييض سجن الدامون. اليوم سيتم تحرير آخر الأسيرات بسجن الدامون.

"أحمد بن حنفي" ايضا له تعليق وفيه. سيكتب التاريخ ان غزة اخذت على نفسها عهدا.. تبيض السجون من كافة الأسرى.

وإلى التعليق الاخير حول هذا الموضوع من "دانيا الخطيب". فرحتنا برجعة نفوذ أصغر أسيرة فلسطينية هي بصراحة لا توصف. ما حدا بيقدر عليها غير القسام. أما الآن بدنا احمد مناصرة يطلع يا قسام. لازم يا قسام.. طلب شخصي ووطني الافراج عن أحمد مناصرة.

مليارات الدولارات دفعها الاحتلال الإسرائيلي لتشويه صورة المقاومة في المنطقة، فشلت فشلا ذريعا خلال العدوان على غزة. الأسيرة الإسرائيلية "دنيال إيلوني"بعثت رسالة مكتوبة بخط اليد إلى المقاومة بعد الإفراج عنها. دنيال شكرت المقاومة على الاعتناء بابنتها "إميليا" أثناء الأسر والتي قالت إنها شعرت بأنها ملكة في غزة. "دنيال" أكدت بأنها ستبقى "أسيرة شكر" للمقاومة على ما قامت به وعلى التعامل الإنساني الذي حظيت به.

رسالة الأسيرة الإسرائيلية الى المقاومة الفلسطينية حظيت بتفاعل كبير جدا. حول هذه الرسالة كتب "عبدالله بوحريس". رسالة قصيرة من أسيرة يهودية محررة جننت الصهاينة وبانت حقيقتهم وعرتهم أمام العالم ، البروباڨاندا التي صرفو عليها المليارات من الدولارات بأن المقاومة الفلسطينية إرهابية سقطت في الماء سقوطا حرا.

"احمد" نشر صورة الرسالة هذه وعلق. رسالة من أسيرة يهودية تتحدث فيها عن حسن المعاملة التي لقيتها من كتائب االقسام ولطفهم مع أبنتها.. يجب علينا نقل هذه الرسالة بأكبر شكلٍ ممكن لكي نري العالم بأكمله من هم المسلمين.

أما "حميدان حطاب" فكتب. هذا دين الاسلام. تحية للمقاومة تحية لرجال القسام تحية لكل مقاوم على ارض فلسطين تحية لشرفاء الامة

عكس ما تروج له بروباغاندا جيش الاحتلال، واقع صعب جدا يعيشه هذا الجيش داخل قطاع غزة. جيش الاحتلال أقال ضابطين بتهمة "الخيانة" بعد فرار سَرِيَتِّهِما من المعارك في مواجهة المقاومة في قطاع غزة. السَرِية فرتمن "ذروة" المعارك من قطاع غزة لأنها لم تتلقَ الدعم الناري الذي طلبته قبل التوغل. هذا الواقع يكشف الوضع الهش الذي يعيشه جيش الاحتلال والخسائر التي يتكبدها في مواجهة المقاومة.

وحول هذا الموضوع اخترنا بعض التعليقات على مواقع التواصل.

"عادل" كتب هنا. ليس اسمه انسحاب وانما هرب. الاسماء فعلا تفرق في أُذُن المتلقي. الخبر الصحيح: جيش الاحتلال يقرر اقالة ضابطين بعد فرار السَرِيّة والمسؤولين عنها من معركة غزة.

حساب "أكدي" علق ايضا. لحد الان المنتصر حماس.. حماس هي من تفرض الشروط، حماس هي من تحدد التوقيت، حماس هي من تفرض ما تريد.

أخيرا مع "احمد عابدين" الذي علق. الجيش الإسرائيلي أقال ضابطين بسبب انسحاب سَرِيَّتِهِما من معركة شمالي قطاع غزة خلال العملية البرية. بعض تفاصيل المعركة المشهودة بدأت في التكشف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...