مسؤول إيراني يكشف عن مقترح لتجريم الإحتلال في المحاكم الدولية

العالم – من طهران

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"من طهران"، وفيما يتعلق بالوضع القانوني لحقوق الإنسان في غزة، أشار دهقان بتدمير هذا الكيان الصهيوني لبيوت الناس والمساجد والكنائس، وقصف المستشفيات،كما دمر وثائق حقوق الإنسان، والمجموعات والمنظمات التي كانت مسؤولة عن تنفيذ هذه الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان. لقد حوّل كل شيء إلى كومة من الرماد.







ولفت دهقان إلى أنه لا بد من تصميم آليات جديدة في العالم على هذه المنطقة الرمادية التي أنشأها الكيان الصهيوني في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة ورؤساء الدول الغربية؛ لأن البنية الحالية للمؤسسات لم تنجح؛ ولأن هذه المؤسسات كان ينبغي لها أن تمنع الكثير من الجرائم؛ إلا أن الكيان الصهيوني ارتكب هذه الجرائم بيد مفتوحة وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ورؤوس الأنظمة الأوروبية الشريرة.

وأشار دهقان إلى أن من زعموا بأنهم صادقوا على الوثائق الواردة في اتفاقيات منع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. والتمييز العنصري، وقعوا على ميثاق، وكلهم أيّدوا هذه الجرائم؛ ولذلك، تم تدمير هذه الوثائق وهذه الآليات وهذه المنظمات الدولية بسبب تصرفات هذا النظام الصهيوني.

الحاجة لإعادة هيكلة المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية

وقال دهقان: إن بلاده ترى أن محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في قطاع غزة، تحتاج إلى إعادة هيكلة المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، مؤكدا ضرورة تعاون الدول الإسلامية في هذا المجال، ونحن أنفسنا على علم بهذا الوضع، وقد أعددنا المقترحات اللازمة ورفعناها إلى وزارة الخارجية. ونرى أننا بحاجة إلى التشاور مع الدول العربية والإسلامية، خاصة السعودية ومصر وتركيا، ودول شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا.

والآن بعد أن انتهت فترة وقف إطلاق النار، ينبغي تشكيل هذا المؤتمر الإسلامي مرة أخرى، واقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكيل محكمة دولية ومحاكمة قادة النظام الصهيوني وأعوانهم، بما في ذلك رئيس الولايات المتحدةن ورؤساء الأنظمة الغربية الذين دعموا رسميا الكيان الصهيوني وجرائمه، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

شكوى ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية في لاهاي

وأوضح دهقان أنه من الواضح تماماً أن النظام الصهيوني قد ارتكب جميع الجرائم الدولية التي ورد ذكرها حتى الآن. ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، ولدينا اتفاقية مكافحة جريمة الإبادة الجماعية التي تمت الموافقة عليها عام 1948.



وبطبيعة الحال، يمكن لأي حكومة تقديم شكوى ضد النظام الصهيوني أو أي حكومة أخرى في محكمة العدل الدولية في لاهاي. لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعترف بالكيان الصهيوني على الإطلاق ولا تعلم الحكومة عنه، لذلك لا يمكنها أن تشتكي منه. وقد اقترحنا على وزارة الخارجية أن تقوم الحكومات الأكثر ميلاً للقيام بذلك برفع شكوى ضد النظام الصهيوني في محكمة العدل الدولية في لاهاي. إن الإبادة الجماعية، وقطع المياه عن الناس، ومنع الغذاء عن الناس، وإجلائهم قسراً من أراضيهم، وقصف منازلهم، كلها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. لا توجد جريمة لم يرتكبها النظام الصهيوني.

حظر التعامل المالي أو غير المالي مع الكيان الصهيوني

ونوه دهقان إلى أنه بحسب قوانين المجلس الإسلامي، يحظر أي نوع من التعامل المالي أو غير المالي مع الكيان الصهيوني؛ كما يحظر في بلادنا استخدام السلع التي تعود بالنفع على النظام الصهيوني. وفي مرحلة التنفيذ لدينا منتجات تحمل نفس الاسم مثل "كوكا كولا وبيبسي"، لكن لم تكن لدينا معلومات دقيقة حول ما إذا كان الربح من هذه المنتجات في إيران سيذهب عائديته للكيان الصهيوني أم لا، وبأي طريقة ممكنة، سيكون من المفيد للنظام الصهيوني التعامل معهم. وحتى الآن أعلنوا أن هذه الشركات إيرانية، ولم يبق منها سوى أسمائها، ولا يصل الربح منها إلى أمريكا والكيان الصهيوني.

وقال: في بعض الأحيان تتخذ الدول الأوروبية إجراءات تجلب الفضيحة لنفسها. والآن بعد أن ارتكبت"إسرائيل" جرائمها، فإنهم من ناحية، فهم يدعمون النظام الصهيوني، وقادتهم يدعمون علنًا قادة "إسرائيل" القتلة وقتلة الأطفال، ومن ناحية أخرى، فإنهم يتحدثون بلا خجل باسم "حقوق الإنسان".

وقال دهقان: من ناحية أخرى، وفي هذا الوضع الذي يركز فيه الرأي العام العالمي كله على "الدفاع عن غزة وشعب فلسطين المظلوم"، هناك مظاهرات تدين جرائم الكيان الإسرائيلي في دول مختلفة، من أجل صرف الرأي العام، بيان ضد جمهورية إيران الإسلامية تدعم الجواسيس الذين خانوا ومعلومات يقومون بتصدير العبيد من إيران إلى أسيادهم. وهو عمل سياسي سخيف وليس عمل سياسي نبيل.

ولفت دهقان إلى أنه منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية طالبنا المنافقين الذين ارتكبوا جرائم في هذا البلد منذ سنوات واغتالوا 17 ألف شخص ومن مسؤولينا، وفروا ولجأوا إلى حضن صدام وهاجموا بلدنا بمعدات صدام أضروا بأنفسهم، وألحقوا بنا الضرر أيضاً، ثم لجأوا إلى أمريكا، وفي الأربعين سنة الماضية كانت أمريكا تدعمهم دائماً مادياً ومعنوياً، وفي الماضي لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب داخل البلاد لملاحقة المنافقين من هؤلاء الجماعة الإرهابية الإجرامية. وفي هذه الحكومة، يتم النظر في قضية بعض المنافقين في المحكمة. وليس لنا أي دخل في القضية التي تحقق في هذه الجرائم وتعلنها وفق القانون.

دعوى قضائية ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية

وقال دهقان: بعد انسحاب دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، أقمنا دعوى قضائية ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية وأعددنا آلاف الصفحات من الوثائق حول الأضرار التي لحقت بأمتنا بسبب العقوبات وجمعناها في 10 مجلدات وقدمناها إلى محكمة العدل الدولية. طالبنا بالعدالة وانعقدت الجلسات، وهذه المحكمة تتكون من 15 قاضيا من خمس قارات في العالم. ونأمل أن يصدر التصويت لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحلول العام المقبل.

وتابع دهقان: بالإضافة إلى انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد انتهكوا أيضًا إتفاقية الولاء بين إيران والولايات المتحدة. لأن الآليات اللازمة لإجبارهم على الوفاء بالتزاماتهم لم يتم توقعها بشكل جيد في خطة العمل الشاملة المشتركة. وبطبيعة الحال، هناك بعض الآليات التي ندرسها حاليا. وننتظر إعلان وزارة الخارجية الايرانية في استمرار المفاوضات، وإذا لم تستمر المفاوضات سنتخذ الإجراءات القانونية بشأن الإخلال بالتزاماتهم.

ونوه دهقان إلى أنه فيما يتعلق بمسألة الـ 43 مليون دولار لعام 2018، كان لدينا خلاف مع الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة التزمت بدفع 37 مليون دولار، وهي لم تدفعها. وتم نقلها إلى حسابنا في لاهاي. ولدينا عدة دعاوى قضائية ضد أمريكا، وقضية عقوبات في محكمة العدل الدولية. وسنسجل قريباً دعوى حول استشهاد اللواء قاسم سليماني، فقد حذرنا الأميركيين الآن. ولدينا عدد من الدعاوى القضائية في محكمة التحكيم الإيرانية الأمريكية.

وأضاف دهقان : الخلاف الآخر هو الأسلحة العسكرية التي اشتريناها في عهد الشاه والأموال التي كانت لدينا لشراء الأسلحة هناك، الآن بالنسبة للأسلحة العسكرية، تم عقد جلسة استماع في محكمة التحكيم وهي جارية، ونأمل أن يتم التصويت في العام المقبل. ولدينا دعوى أخرى بمواجهتنا أصدروا حكما ضدنا ويريدون تنفيذه في أوروبا، ونحن نواجهها.

ولفت دهقان إلى أنه ومن حسن الحظ أن الأصوات التي صدرت في أوروبا حتى الآن كانت لصالح إيران. ولذلك اتخذوا قراراتهم ليتم تنفيذها في كندا، وتقدمنا ​​بشكوى ضد كندا في محكمة العدل الدولية لانتهاكها الحصانة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك، بالإضافة إلى الدعاوى السياسية والثقافية، لدينا أيضًا حرب قانونية مع أمريكا، نخوضها في مجالات مختلفة.

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