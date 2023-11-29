أجواء تضامن المحافظات العراقية مع الشعب الفلسطيني

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه شهدت المدينة المقدسة وبين الحرمين بالذات المقدسين وقفة تضامنية من أطفال كربلاء حيث رسموا خلالها خارطة لفلسطين كتب فيها:" بأي ذنب قتلت"، في اشارة الى القتل الصهيوني الممنهج لاطفال غزة.

وأضاف مراسلنا: كما شهدت المحافظات العراقية وفي بغداد فعاليات وندوات، وأصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بيانا في هذه المناسبة ادان فيها الممارسات التعسفية الصهيونية ضد المدنيين في غزة ودعا المجتمع الدولي من اجل التحرك لوقف آله الحرب الصهيونية وصولا الى دولة فلسطينية مستقلة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

ووجه رئيس مجلس الوزراءالعراقي محمد شياع السوداني المؤسسات الرسمية الاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه المؤسسات الرسمية كافة، الاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، الموافق للتاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني، سنة 2023، تزامنا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (40/32 ب) سنة 1977."

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