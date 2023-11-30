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آخر مستجدات مقتل إسرائيليين بهجوم في مدخل القدس وبغور الأردن

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في غلاف غزة، بمقتل3 مستوطنين إسرائيليين وأصابة 12 آخرون بعملية إطلاق نار في مدينة القدس، صباح اليوم الخميس، نفّذها شقيقان فلسطينيان من مدينة القدس، استشهدا فيما بعد في الموقع.

العالم خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى وقوع إطلاق نار في محطّة للحافلات في مستوطنة راموت المقامة في شرق القدس، حيث وصل الشقيقان بمركبة إلى الموقع، ثم ترجّلا منها، أحدهما يحمل سلاح M16 والآخر مسدساً، وشرعا بإطلاق النار، قبل أن يقوم جنديٌ من قوات الاحتياط عائد من قطاع غزَّة بإطلاق النار عليهما وقتلهما، وكان الحاخام إليمالك واسرمان عميد المحكمة الحاخامية في أشدود من بين قتلى وجندي في جيش الاحتلال، وأوضحت شرطة الاحتلال، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الشهيدين هما مراد نمر (38 عاماً)، وإبراهيم نمر (30 عاماً)، وهما شقيقان من قرية صور باهر.

كما لفت مراسلنا إلى إصابة جنديين إسرائيليين اليوم الخميس، إثر عملية دهس في الجانب الغربي من غور الأردن، في هجوم فلسطيني هو الثاني خلال ساعات في القدس والضفة الغربية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن اثنين من جنود الاحتياط أصيبا بجروح طفيفة بعد تعرض نقطة تفتيش تابعة له لهجوم.

وكانت قد أفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسقوط 3 قتلى و12 إصابة، بينهم إصابات خطيرة، في عملية نفذها شقيقان فلسطينيان عند المدخل الشمالي الغربي للقدس، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها قتلت منفذي العملية، ونقلت صحيفة معاريف أن الحاخام إليمالك واسرمان عميد المحكمة الحاخامية في أشدود من بين قتلى عملية إطلاق النار بالقدس اليوم الخميس.

وتعتبر عملية راموت اليوم هي الثانية داخل مدينة القدس منذ عملية طوفان الأقصى وإطلاق الاحتلال إجراءاته الانتقامية في القدس والضفّة الغربية وداخل الخط الأخضر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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