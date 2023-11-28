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بيان هام مشترك لحركات المقاومة الفلسطينية بخصوص الهدنة

بيان هام مشترك لحركات المقاومة الفلسطينية بخصوص الهدنة
الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا، الثلاثاء، دعت فيه إلى وقف شامل للحرب الوحشية على قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وناشدت الفصائل عبر البيان جمهورية مصر العربية استقبالَ عدد أكبر من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج.

وأوضح البيان أن الفصائل تتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة، كما ودعت لإلزامه بوقفها.

وتم التوافق من خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة، والتي تم تمديدها، الاثنين، ليومَين إضافيين بعد أن دخلت حيز التنفيذ الجمعةَ الماضية، لدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية، وتبادل 150 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال، أضيف إليهم 50 أسيرة و10 أشبال مع التمديد، مقابل 50 محتجزا من المستوطنين في قطاع غزة.

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