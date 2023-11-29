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شاهد .. هكذا رصت مسيرة ايرانية حاملة الطائرات الامريكية "ايزنهاور" في خليج عدن

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت القوة البحرية التابعة للجيش الايراني، ان منظوماتها الاستشرافية والاستخبارية وخاصة طائراتها المسيرة، قامت بتتبع ورصد حركة حاملة الطائرات الامريكية "ايزنهاور" في خليج عدن وبحر عمان.

العالم - ايران

وجاء في البيان الصادر عن سلاح البحر الايراني، ان القوات المنتسبة اليه تمكنت من خلال تبادل المعلومات مع القوة البحرية بالحرس الثوري الايراني، وفي ضوء استشرافها التام على مضيع هرمز، من تتبع هذا الاسطول البحري ورصده تحركاته داخل المنطقة.

ووفقا لهذا التقرير وفي ضوء تصريحات القادة العسكريين والمسؤولين رفيعي المستوى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن تواجد حاملة الطائرات الامريكية أيزنهاور، اذ لا يؤدي الى اي تغيير (ايجابي) في الوضع الامني للمنطقة، بل يسبب التوتر وانعدام الأمن الاقليميين؛ ذلك ان دول المنطقة قادرة بنفسها على ضمان أمنها دون تدخلات الاجانب، وعليه فانه لا داعي للوجود الامريكي في المنطقة.

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