الهدن المتواصلة في غزة وتوقعات ما بعدها

العالم - مع الحدث

ما أهمية كشف كتائب القسام عن خرق "إسرائيل" للهدنة في شمال غزة نتج عنه إصابة خمسة جنود نتيجة عبوات ناسفة؟

هل رسخت المقاومة صورة النصر بادارتها ملف الأسرى وجعل الإسرائيلي في موقع المتلقي؟

كيف يقرأ التحرك الأميركي المتواصل في المنطقة والطلب المتكرر من الجانب الإسرائيلي تجب توسيع الصراع خارج القطاع؟

ماذا يعني قرار مجلس الحرب الإسرائيلي بإستئناف الحرب في جنوب القطاع بعد إنتهاء الهدن وهو ما توقعته الإكومنيست البريطانية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الشعبية سمير لوباني، والباحث السياسي عليان عليان.