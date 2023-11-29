الاحتلال يتسلم قائمة بأسماء الاسرى المقرر إطلاقهم اليوم

العالم - الاحتلال

وجاء في بيان مكتب نتنياهو حسب صحيفة "Times Of Israel" العبرية أنه تم إبلاغ عائلات المدرجين في القائمة بقرب الإفراج عنهم دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفرجت "حماس" أمس الثلاثاء عن 12 اسيرا بينهم تايلانديان، مقابل إطلاق كيان الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينيا من نساء وشبان تقل أعمارهم عن 19 عاما، بعد تمديد الهدنة ليومين.

وقبل ساعات من انتهاء الهدنة لأربعة أيام التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة بتوقيت غرينيتش)، ما من شأنه إتاحة الإفراج عن نحو 20 اسيرا لدى حماس، و60 معتقلا فلسطينيا في كيان الاحتلال.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث العبرية بأن المفاوضات في قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز الـ10 أيام، وإطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.