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حشد من قوات التعبئة يلتقون قائد الثورة الاسلامية

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الاربعاء، في حسينية الإمام الخميني (رض) في طهران، حشداً كبيراً من التعبويين.

العالم - ايران

وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.

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