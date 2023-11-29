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إسلامي: على الوكالة الدولية وضع حد للتهديدات النووية الصهيونية

إسلامي: على الوكالة الدولية وضع حد للتهديدات النووية الصهيونية
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي، اليوم الأربعاء، إن مسؤولية أي حادث هي مسؤولية منظمة الطاقة الذرية لأن الكيان الصهيوني لم يوقع على معاهدة حظر الانتشار النووي ولا على الضمانات، وهو اليوم يهدد العالم بالقنبلة النووية.

العالم - ايران

و قال اسلامي علي هامش اجتماع الحكومة اليوم الإربعاء، قبل اجتماع مجلس المحافظين، وفي رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغته أن وزير الكيان الصهيوني هدد الفلسطينيين بوضوح باستخدام الأسلحة النووية. كما قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني في الشهر الأول من الخريف هذا العام في الأمم المتحدة وفي اجتماع الجمعية العامة: علينا أن نواجه إيران بالتهديدات النووية واقترح أن تستخدم الأسلحة النووية ضد إيران.

وأضاف: أكدنا للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنك مسؤول عن عدم الانتشار النووي. وعندما لا يكون لك موقف ضد طرف لم يوقع على معاهدة حظر الانتشار النووي ولا يلتزم بالضمانات ولا يسمح بأي وصول للوكالة ويعلن بوضوح أنه يستخدم الأسلحة النووية، فإن هذا انتهاك للقانون الدولي. ومن واجب المدير العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن.

وتابع: لقد وفرت الأرضية للمزيد من فضح الكيان الصهيوني في ظل زيادة وعي الناس في جميع أنحاء العالم ودعم مظلومية الشعب الفلسطيني.

وشدد إسلامي على أن طبيعة هذا الكيان تتكشف اليوم أكثر من أي وقت مضى، معربًا عن أمله في أن يأتي يوم تكون فيه المنظمات الدولية فعالة وتضمن عمليا السلام والأمن الدوليين.

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