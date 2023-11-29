شاهد.. الاحتلال يعلن جنين منطقة عسكرية مغلقة.. فما هو المستجد؟

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم في جنين إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وداهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح البنايات واشتبكت مع المقاومين، وفرضت حصارا على مخيم جنين من جميع الجهات وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة وسط أعمال تخريب وتفجير للمنازل.



وأوضحت مراسلتنا أن الاحتلال الإسرائيلي عندما يعلن عن منطقة عسكرية مغلقة يعني بهذا أنه يريد تنفيذ عمليات واسعة ولن يخرج من هذه المنطقة إلا بعد تنفيذ المطلوب من عملية الاقتحام، مشيرة إلى أن حسب الإعلام العبري الهدف الأساسي لاقتحام مخيم جنين هو القضاء على المقاومة.



وقالت مراسلة العالم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت متواجدة في مخيم ومدينة جنين، ووصلت إلى قلب جنين، مشيرة إلى أن الاحتلال فجر أجزاء من منزلين في حي الدمج رغم تواجد العائلات فيهما.



وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي تواجد في كل مستشفيات مدينة جنين منها مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا ومستشفى الرازي كما منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات من أجل منع نقلها إلى المستشفيات.



وأشارت مراسلتنا إلى أن قوات الاحتلال تواصل الانتهاكات بحق الطواقم الطبية والصحفية وتجبر مركبات الإسعاف على الخروج من مخيم جنين.

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