في اليوم الأخير للهدنة في غزة.. هل هناك أفق لتمديدها؟

العالم - خاص بالعالم

مساعي التمديد تقودها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة عبر مشاورات مكثفة في الدوحة بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز اضافة الى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وبمشاركة رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع.

مشاورات تتمحور حول تمديد الهدنة لأبعد من يومين وتوسيع الصفقة يتم بموجبها، بحسب القناة الـ13 العبرية، وقف اطلاق النار والافراج عن جميع المحتجزين في غزة بمن فيهم الجنود مقابل اطلاق الاحتلال سراح السجناء الامنيين الفلسطينيين من السجون الاحتلال بشكل جماعي.

وفيما افاد تقرير للقناة بان الطرفين يناقشان وقف إطلاق النار لفترة ممتدّة من الزمن أوضح أن الخلاف الأساسيّ حول مدّة وقف إطلاق النار اذ تطالب حماس بوقف كامل لاطلاق النار بينما تعارض تل ابيب ذلك وتقول إنها ملتزمة بأهداف الحرب.

وتأتي مساعي تمديد الهدنة في وقت يحاول عرقلتها حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف الذي لم يكن موافقاً أصلاً على الصفقة الجارية حالياً. حزب عوتسما يهوديت قال انه إذا تمّ تقديم صفقة أخرى للحكومة من شأنها أن تؤدّي إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، فإن جميع أعضاء الكنيست الستة من الحزب سيغادرون الائتلاف الحكومي. كما هدد بن غفير الذي يقود الحزب بأن وقف الحرب يعني حلّ الحكومة قبل أن ينضمّ زميله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى الموقف نفسه.

يشار الى ان المقاومة الفلسطينية خاصة سرايا القدس كانت قد اكدت ان على الاحتلال دفع ثمن مقابل الافراج عن جنوده في غزة سبق ذلك اهداف كانت قد حددتها عند انطلاق عملية طوفان الاقصى أهمها تبييض السجون الاسرائيلية من الاسرى الفلسطينيين.