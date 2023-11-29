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كاميرا العالم تزور منزل الاسيرة المحررة عطاف جرادات

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

زارت كاميرا قناة العالم منزل الاسيرة المحررة عطاف جرادات التي تم تحريرها ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الاسرى بين حماس والاحتلال الاسرائيلي.

العالم-مراسلون

وخلال مقابلتها مع قناة العالم قالت الأسيرة المحررة أن بعد الـ7 من اكتوبر بين الاحتلال وجهه الحقيقي مرة اخرى، بغطرسته ووحشيته وقمعه ضد الفلسطينيين.

وعبرت عن حزنها والمها لحرمانها من زيارة اولادها الثلاثة واخيها الذين كانوا ايضا معتقلين في سجون الاحتلال، ولم يسمح لها في السجن بالتواصل معهم بشكل مباشر.

وتمنت الاسيرة المحررة الحرية لكل الاسرى والاسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين تم اعتقالهم منذ بدء عملية طوفان الاقصى.

وعطاف جرادات (50 عاما) من بلدة السيلة الحارثية قرب جنين شمالي الضفة الغربية، معتقلة منذ عامين، واثنان من أبنائها في السجن.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضي هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الإسرائيلي، بموجب وساطة قطرية مصرية أميركية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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