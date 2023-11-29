الاحتلال يضيق الخناق على الضفة.. فماذا حصل في جنين؟

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة برفقة جرافات، وسط انتشار لقناصتها على أسطح عدد من المباني وإطلاق صفارات الإنذار.

الاحتلال طوق أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة، واصاب عدد من الفلسطينين برصاص كما حاصر مستشفيي جنين وابن سينا. وبحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، احتجز جيش الاحتلال أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي، ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى، قبل ان تعتقله من داخل سيارة الإسعاف.

ودمرت جرافات الاحتلال شوارع وبنية التحتية في مخيم جنين، وتظهر المشاهد حجم الدمار الذي خلّفه الاحتلال بعد تفجير عدد من المنازل في مخيم جنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة الغربية تركزت في مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وفي بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه السكان، ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بحالات اختناق في حريق منزل جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

تصعيد العدوان على مختلف انحاء الضفة الغربية، رافقه شن حملة اعتقالات واسعة، بحسب مؤسسات الاسرى التي اكدت ان اجمالي عدد المعتلقين في الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى قرابة 3300 فلسطينيا، بينهم 125 امرأة و145 قاصرا.