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احتفال اممي بجنيف باليوم الدولي للتضامن مع شعب فلسطين

احتفال اممي بجنيف باليوم الدولي للتضامن مع شعب فلسطين
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

نظم مكتب تمثيل الامم المتحدة بمدينة جنيف، اجتماعا بذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نوفمبر من كل عام)، وذلك بمشاركة السفراء والدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية لديه.

العالم _ إيران

وافادت ارنا، انه جرى في مستهل هذه المراسم، قراءة خطاب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة من قبل المدير العام لمكتب التمثيل الاممي في جنيف، مضافا الى بيان المنظمات الدولية المعنية بما في ذلك منظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية؛ حيث تم التاكيد على تفعيل الاليات الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه البديهي في تقرير المصير.

وتجدر الاشارة في هذا الخصوص ايضا، الى قراءة خطاب "التضامن" لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقادة ورؤساء دول البرازيل ومصر واندونيسيا والاردن وماليزيا والمالديف والمغرب وقطر والسعودية وتركيا، بنهاية الاجتماع.

علما، ان "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها يوم 29 نوفمبر أو حواليه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك كما في مكاتبها بمدينتي جنيف وفيينا؛ وذلك بناء على قرار الجمعية العامة الاممية - رقم 32/40B والصادر في ديسمبر 1977 م.

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