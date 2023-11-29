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افتتاح أول مصرف ايراني في سوريا

افتتاح أول مصرف ايراني في سوريا
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ البنك المركزي "محمد رضا فرزين"، عن افتتاح اول مصرف ايراني في سوريا قريبا.

العالم _ إيران

وأكد "فرزين" الذي يجري زيارة عمل قصيرة لدمشق في الاجتماع مع نظيره السوري محمد عصام هزيمة، أن زيادة العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة مدرجة على جدول أعمال البلدين.

ونوه محافظ البنك بتطور المصرفية الالكترونية وشبكة البطاقات البنكية في ايران مؤكدا استعداد المركزي الايراني للتعاون المشترك مع سوريا بهذا المجال.

وبيّن أن من الاستراتيجيات الهامة التي تتبناها ايران لتنمية التعاون التجاري مع دول الجوار، إحلال العملات الوطنية في العلاقات النقدية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي.

من جانبه أكد حاكم سوريا المركزي محمد عصام هزيمة، على ضرورة تعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين دمشق وطهران، معتبرا أن الغاء الدولار من التبادل الاقتصادي التجاري والافادة من العملات الوطنية على اساس التعاون النقدي والمصرفي بين ايران وسوريا، سيصب بمصلحة الميزان التجاري البيني والاقتصاد الوطني والناس.

وأشاد هزيمة بالتطور الذي شهدته ايران بمجال المصرفية الالكترونية مشددا على ضرورة تشكيل مجموعات عمل تستهدف تعزيز التعاون التقني بمجال الربط والتعاون المصرفي.

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