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العميد حاتمي..

الشهيد فخري زادة تابع موضوع الدفاع النووي والكيمياوي والجرثومي بكل جد ومثابرة

الشهيد فخري زادة تابع موضوع الدفاع النووي والكيمياوي والجرثومي بكل جد ومثابرة
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش العميد أمير حاتمي أن الشهيد " حسن فخري زادة " تابع موضوع الدفاع النووي والكيمياوي والجرثومي بكل جد ومثابرة، موضحا أن الشهيد أسس منظمة البحوث والابتكارات الدفاعية «سبند» لهذا الغرض.

العالم _ إيران

وأشار المسؤول الى ذكرى استشهاد هذا العالم النووي وقال: ان هذا الشهيد كرس حياته منذ نعومة أظفاره في خدمة الجهاد ضد المستكبرين والمعتدين من خلال توجهه الى جبهات الحرب التي فرضها صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية وبدأ نشاطه في مجال الحروب الحديثة.

وشدد على أن استخدام صدام المجرم للأسلحة الكيمياوية في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) كان من القضايا والتهديدات الجدية، وقال: ان النظام البعثي استخدم هذه الاسلحة المحظورة بشكل واسع النطاق ضد مقاتلينا الأبطال والشعب الايراني بدعم الغرب خلافا لكل المعاهدات الدولية.

وتابع وزير الدفاع السابق قائلا: نشاهد اليوم ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب ضد أهالي غزة دون أن يردعه أحد، فيما التزم العالم الصمت المطبق ازاء هذه الجرائم البشعة والمجازر الجماعية أو لايعير لها أي اهتمام ويغض الطرف عنها.

وأشار الى الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة اليوم، وقال: لايستبعد من هؤلاء ارتكاب أية جريمة، خاصة وان زعماء الدول الغربية يقفون الى جانبهم وهم شركاءهم في هذه الجرائم المروعة.

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