قيادي في الجهاد: مفاوضات تجري في قطر لتمديد الهدنة

العالم-خاص بالعالم

وخلال مقابلته مع قناة العالم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قال العينا ان الصورة اليوم اصبحت واضحة امام العالم ان العدو الصهيوني المدعوم من قبل الادارة الاميركية والحكومات الغربية يرتكب جرائم حرب في غزة.

وحول الهدنة المؤقتة أكد العينا أن المقاومة استطاعت أن تفرض شروطها على العدو الذي كان في البداية يتنصل من وقف العدوان وبعد هزيمته في الميدان أُرغم بالموافقة على الهدنة المشروطة.

وحول امكانية تمديد الهدنة قال ان المفاوضات تجري في العاصمة القطرية عبر وسطاء وفي حال التوافق سيتم تمديد الهدنة.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضي هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الإسرائيلي، بموجب وساطة قطرية مصرية أميركية.

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