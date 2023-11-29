العالم-مراسلون

وأشار مراسلنا احمد سهمود الى ان هيئة البث الاسرائيلية تنقل عن رئاسة الوزراء الاحتلال بان الوزراء يرحبون بتمديد الهدنة ووقف دائم لاطلاق النار ولكن يأتي نتنياهو متبجحا اليوم ويقول أنه سيكمل هجومه العسكري على غزة.

وأضاف مراسل العالم ان قطر ترى اجواء ايجابية لتمديد فترة الهدنة والوصول الى وقف شامل لاطلاق النار.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضي هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الإسرائيلي، بموجب وساطة قطرية مصرية أميركية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..