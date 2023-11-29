مساع دولية مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

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وفي هذا الاطار أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اطلاق سراح عدة رهائن روس محتجزين في قطاع غزة خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية السارية ،تقديرا لمواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ابو مرزوق إن لدى الحركة ما يمكنها من اطلاق سراح أسرى اسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط.

وعلى خط اخر قال وزيرُ الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّ بلادَه ستركزُ على فعلِ كلِ ما بوسعِها في الأيامِ المقبلة لتمديدِ الهدنةِ الإنسانية في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: استمرار الهدنة سيعني إطلاق سراح المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة. من الواضح أن هذا شيء نريده.

في هذه الأثناء يواصل الوسطاء العمل في الكواليس سعيا لتمديد الهدن المجددة. وفي هذا السياق، يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا هذا الأسبوع إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الاطار التقى مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية دافيد برنياع ووليام بيرنز رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة لبحث المرحلة المقبلة من اتفاق الهدنة.

