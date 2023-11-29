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وزير الخارجية الأردني:

'إسرائيل' اعتبرت صمت مجلس الأمن غطاء لجرائمها

'إسرائيل' اعتبرت صمت مجلس الأمن غطاء لجرائمها
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأردني ان کیان الاحتلال الإسرائيلی اعتبر صمت مجلس الأمن الدولي غطاء لجرائمها موكدا انه لا حق لمحتل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي.

العالم - فلسطين

واضاف ايمن الصفدي في تصريح له اليوم الاربعاء ان قطاع غزة المحاصر يحتاج إلى 800 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا.

وتابع ان الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو أساس الصراع وزواله هو سبيل السلام مطالبا مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار والسبيل الوحيد للسلام هو اعتماد قرار ملزم يعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

واكد وزير الخارجية الاردني: لا تسمحوا لإسرائيل بإغراق المنطقة في دوامة دم خلال الثلاثين سنة القادمة.

وقال ان الاحتلال والسلام نقيضان والاحتلال والأمن لا يلتقيان ونحن نريد السلام وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.

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