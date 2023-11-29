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ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران..

أبو شريف: المقاومة سيطرت على 'سيرفرات' أمنية إسرائيلية

أبو شريف: المقاومة سيطرت على 'سيرفرات' أمنية إسرائيلية
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران ، ناصر أبو شريف إن المقاومة سيطرت خلال معركة طوفان الأقصى على 50 مقراً عسكرياً إسرائيلياً وقد استطاعت الحصول على سيرفرات أمنية .

العالم - فلسطين

يتبع..

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