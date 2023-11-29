قائد الثورة الاسلامية: شعلة طوفان الأقصى لن تنطفئ

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قائد الثورة وخلال استقباله في حسينية الإمام الخميني (رض) في طهران، حشداً كبيراً من التعبويين شدد على ان العمل الهمجي الذي قام به الكيان الصهيوني في غزة فضح الغرب وشوه سمعة الثقافة الغربية و حضارته مضيفا إنّ عملية طوفان الأقصى ضربت المشروع الأميركي في المنطقة، واذا استمرتْ فستقضي على المشروع كله، مشيراً الى أنّ هذه العمليةَ التاريخية استهدفتْ الكيانَ الصهيوني، لكنها في الوقت ذاته كانت لاجتثاث أميركا.

كما اشار سماحته الى سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية وقال إن بعض الناس في العالم يتحدثون ويقولون زورا ان ايران تعتقد انه يجب رمي اليهود والصهاينة في البحر، مؤكدا ان ايران لم تقل هذا أبدا، بل تقول إن الرأي هو رأي الشعب الفلسطيني والحكومة التي تشكل بأصوات الشعب الفلسطيني هي التي تتخذ قراراتها بشأن الذين يتواجدون على أرض فلسطين.

وتابع سماحته ان الحكومة هذه يمكن ان تقول ان كل من جاء من بلدان اخرى يمكنهم البقاء في فلسطين.

وكان الموقع الرسمي لقائد الثورة الإسلامية اكد على مقاطعة الاحتلال ودعا الدول الاسلامية على المقاطعة ونشر الموقع مقطع فيديو تحت عنوان قطع الشريان الحيوي للكيان استعرض فيه حجم البضائع المصدّرة من بعض الدول الإسلاميّة إلى كيان الإحتلال الإسرائيلي ودورها في إبقاء هذا الكيان واقفاً على قدميه ومؤكدا أهمية ما يمكن أن ينتج عن قطع هذه الدول لعلاقاتها مع هذا المحتل الغاصب.

وهنا يأتي دور بعض الدول الإسلامية كأذربيجان وكازاخستان ومصر في مد الكيان بما يقارب 65 بالمئة من النفط، ولايقتصر الأمر على ذلك فإن بعض الدول العربية والإسلامية تؤدي دورا مهما في اقتصاد الصهاينة كتركيا والإمارات العربية المتحدة .