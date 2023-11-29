حفل تأبيني بذكرى استشهاد العالم النووي محسن فخري زاده في طهران

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فخري زاده، هو احد رجال حرس الثورة الاسلامية في ايران وأستاذ الفيزياء بجامعة الإمام الحسين (ع) بطهران، وهو العالم الأرفع الذي وُصِف بـ «رأس البرنامج النووي الايراني».

حضر حفل التأبين في طهران العشرات من الشخصيات في وزارة الدفاع الايرانية حفل، واكدت الكلمات ان العالم فخري زاده، قاد منظمة الابتكار والبحث الدفاعي ومشروع الملح الأخضر.

بسبب ارتباط اسمه بالبرنامج النووي الإيراني السلمي، وبدون اي مبرر، جمد مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة أصوله المالية في منتصف العقد الأول من القرن الحالي.



في الـ27 من نوفمبر عام 2020، قام الموساد الاسرائيلي، باغتيال العالم محسن فخري زاده، بسلاح آلي يشغل عبر الاقمار الصناعية، في ضواحي طهران، في عملية وصفتها ايران بانها ارهاب دولة.