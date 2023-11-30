البريطانيون مرة اخرى.. تظاهرات بمختلف المؤسسات والنقابات لوقف العدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

واحياء لهذه المناسبة التي تعتبر فرصة للضغط من اجل وقف اطلاق النار وضمن الجهود الحثيثة لوقف العدوان الاسرائيلي، غيرت المنظمات الحقوقية والانسانية الداعمة لفلسطين خططها في التظاهر وطالبت بإعتصامات ووقفات في كل مكان وعدم الاكتفاء بتظاهرة موحدة.

وقال مسؤول في منظمة اوقفوا الحرب واهم المنظمين للاعتصامات، كريس نايومان، لقناة العالم: اليوم، هناك حركة واسعة في أماكن العمل في جميع أنحاء البلاد. تنظم مجموعات مختلفة تجمعات وإضرابات لتعزيز الحركة وفتح جبهة إضافية ضد ما تقوم به الحكومة.

فيما قال جون ملوني، وهو مسؤول في نقابة الخدمات العامة والتجارية، لمراسلتنا: لدينا رسالة واضحة جدا لحكومة المملكة المتحدة ولكل الحكومات حول العالم، وهي وقف فوري لإطلاق النار.

الوقفات والاعتصامات والتظاهرات امتدت على طول النهار كل من مكانه في اماكن العمل والمدارس والجامعات، حيث نفذ اتحاد الخدمات العامة والتجارية ومنظمة اوقفوا الحرب وقفة امام مبنى البرلمان ومنعت الشرطة اعدادا من المتظاهرين من الانضمام ولم تسمح الا لأعضاء النقابات والصحفيين بالتواجد.

وقالت لويس لايوت، وهي مديرة تنفيذية في النقابة العمالية والتجارية، لقناة العالم: اليوم، خرج أعضاؤنا في وقت فراغهم وفي استراحة الغداء للمشاركة في احتجاج هنا أمام مبنى البرلمان ليقولوا لأعضاء البرلمان إننا نريد منكم دعم وقف إطلاق النار.

فيما قال اندي ريد، أحد البريطانيين المشاركين في الاحتجاجات، لمراسلتنا: نحن نستخدم هذه الفترة لنظهر دعمنا للشعب الفلسطيني ونطالب بوقف قصف غزة وإنهاء التطهير العرقي في القدس.

وصوت اعضاء مجلس مدينة اوكسفورد بالاجماع على اقتراح يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة مع دعوات للتظاهر ضد مسابقات الرالي المقررة هذا الاسبوع والضغط على النواب من خلال التصويت لإيقاف الحرب.

وتتعد الوقفات والمظاهرات وهدف البريطانيين بكافة اطيافهم واحد، بصوت واحد وقلب واحد هو اوقفوا اطلاق النار في غزة اوقفوا المجازر انقذوا الحكومة البريطانية من نكسة اصابت قلب النظام المستمر في التغطية على جرائم الكيان المحتل.