ما جرى في 7 أكتوبر لا يستطيع الاحتلال تجاوزه + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشارت آمال وهدان إلى أن الساحات كانت مترابطة ما قبل 7 اكتوبر، فيما تتجسد الآن بشكل جدا أقوى مما كان سابقا.

وأضافت: تلاحم الساحة بالضفة الغربية يشير إلى أن هذه الساحة مهيئة لمزيد من العمل والعمليات رغم قسوة وبطش هذا الاحتلال، وجبهات عديدة توحدت لمواجهة ما يحدث في مخيم جنين.

ولفتت إلى أن مخيم جنين بات الهدف من أجل اقتلاع المقاومة، قائلاً: يعتقدون أنهم يستطيعون ذلك، لكن بخبرة المقاومة وتطور هذه الخبرة تمكنت المقاومة من إيقاع خسائر.

وشددت على أن الحدث الأهم والأكثر الذي صعق الاحتلال هو ما جرى في 7 أكتوبر ولا يستطيعون تجاوزه، ما بعد غزة هو ما يتوافق مع وحدة الوطن والشعب مع العلم الوحيد الذي يجمعنا جميعا، ووحدة معسكر المقاومة.

وقال: بعد قمة الرياض طرح السيد أميرعبداللهيان مسألة الاستفتاء، وهي طرحت في بداية الثمانينيات ولكن الآن هي اللحظة التاريخية التي نمر بها والتي أكدتها وفجرتها 7 أكتوبر.

وخلصت إلى القول: لم يسبق في التاريخ أن توافقت كل العوامل من أجل الاستمرار في تصعيد هذه المقاومة من أجل تفكيك هذا الكيان ومن أجل الاستمرار في عملية المقاومة.

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