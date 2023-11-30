الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
١٠:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الجمهورية يدشن أزيد من أربعة آلاف وحدة سكنية بمدينة برند

رئيس الجمهورية يدشن أزيد من أربعة آلاف وحدة سكنية بمدينة برند
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

 رعى رئيس الجمهورية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي اليوم الخميس حفل تدشين 4 آلاف و 380 وحدة سكنية ضمن مشروع "مهر" للسكن، بمدينة برند جنوبي غرب طهران.

العالم - ايران

وتم برعاية رئيس الجمهورية اليوم تسليم هذه الوحدات السكنية رسميا لاصحابها.

وكان مشروع مهر للسكن، قد بدا عام 2009 بهدف بناء أكثر من 95 ألف وحدة سكنية.

وزار الرئيس رئيسي مدينة برند الجديدة عام 2022 وتفقد مشروع مهر للسكن فيها، واكد على ضرورة الاسراع في اكمال الوحدات السكنية غير المكتملة اذ تم تدشين اكثر من 6 آلاف منزل بنهاية عام 2022 وكذلك تدشين 4 آلاف و 380 منزلا متبقيا وتم تسلميها اليوم رسميا لاصحابها.

ومن المقرر كذلك بناء 8 آلاف وحدة سكنية ضمن المشروع الوطني للسكن بمدينة برند الجديدة التي تضم 450 الف نسمة على أن تبدأ عملية البناء والتشييد قريبا.

روابط ذات صلة

رئيسي : عازمون على المضي قدما بمسار التطور رغم حظر الاعداء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف