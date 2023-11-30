رئيس الجمهورية يدشن أزيد من أربعة آلاف وحدة سكنية بمدينة برند

العالم - ايران

وتم برعاية رئيس الجمهورية اليوم تسليم هذه الوحدات السكنية رسميا لاصحابها.

وكان مشروع مهر للسكن، قد بدا عام 2009 بهدف بناء أكثر من 95 ألف وحدة سكنية.

وزار الرئيس رئيسي مدينة برند الجديدة عام 2022 وتفقد مشروع مهر للسكن فيها، واكد على ضرورة الاسراع في اكمال الوحدات السكنية غير المكتملة اذ تم تدشين اكثر من 6 آلاف منزل بنهاية عام 2022 وكذلك تدشين 4 آلاف و 380 منزلا متبقيا وتم تسلميها اليوم رسميا لاصحابها.

ومن المقرر كذلك بناء 8 آلاف وحدة سكنية ضمن المشروع الوطني للسكن بمدينة برند الجديدة التي تضم 450 الف نسمة على أن تبدأ عملية البناء والتشييد قريبا.