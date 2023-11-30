إصابة جنديين صهيونيين بعملية دعس في الأغوار

العالم- فلسطين

وأطلقت قوات الاحتلال النار على سائق سيارة فلسطيني، شمالي الضفة الغربية، بعد تنفيذه عملية دعس بالقرب من مستوطنة “بقعوت” المقامة على أراضي طمون قضاء طوباس. أصيب فيها جنديان بجراح طفيفة.

ومنعت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف من الوصول لمنفذ عملية الدعس قرب مستوطنة “بقعوت”، فيما أعلن لاحقا عن استشهاد منفذ عملية الدهس في غور الأردن بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال، وفق حرية نيوز.

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية شرق نابلس والأغوار الشمالية في أعقاب عملية الدعس، وشدد من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال إطلاق النار تجاه سائق فلسطيني بعد محاولته دعس جنود على حاجز عسكري في منطقة الأغوار في طوباس.

وذكرت صحيفة معاريف: أن جنديين أصيبا بعملية الدعس قرب مستوطنة “بقعوت” المقامة على أراضي المواطنين.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد شقيقان مقدسيان بعد تنفيذ عملية إطلاق نار فدائية أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، أحدهم حاخام، وإصابة 6 آخرين، منهم 3 حالتهم خطيرة في القدس المحتلة.