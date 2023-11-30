العالم – خاص بالعالم

وفي مقابلة مع نائب مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الشيخ عطا الله حمود قال: اليوم من امام مبنى الامم المتحدة وقد جئت ممثلا عن حزب الله في اليوم التاسع والعشرين في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لأمثل حزب الله وليس لتقديم المذكرة للامم المتحدة، لان الامم المتحده اليوم هي شريكة في العدوان على غزة وشريكة في المجازر التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني داخل غزة ومبنى الاسكوا هو شريك بدماء الاطفال في غزة التي ارتكبت حيث ان هنالك اكثر من 1000 مجزرة ارتكبت في غزة امام مرأى ومسمع العالم بأكمله، فماذا فعلت الامم المتحدة، إن الامم المتحدة كانت شريكة عام 1947 يوم التقسيم، يوم تآمرت مع البريطانيين واعطوا جزءا من فلسطين 55% للكيان الصهيوني و 42% للفلسطينيين التي هي ارضهم و القدس الباقيه هي مسأله دولية".

وقال علي فيصل عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ان هذه الوقفة التضامنية هي وقفه القبضة التي تدق جدران الامم المتحدة التي تتسم ليست في الصمت، انما بالمعايير المزدوجة اذن من طين واذن من عجين، وكانها لا تسمع صرخات الاطفال الذين يستشهدون تحت الركام في قطاع غزة ولا ترى الاف الشهداء منهم ومن نسائنا ومن رجالنا الذين يفترشون الارض ولا منقذ سوى المقاومة الفلسطينية التي تلقن هذا الاحتلال وجيش الحرب الاسرائيلي الدرس الذي لن ينساه".

ولفت مراسلنا إلى وجود خرقين من قبل الاحتلال الاسرائيلي الاول كان بإطلاق بعض صواريخ الباتريوت التي انفجرت فوق بعض القرى اللبنانية والثاني غارة بمسيرة اسرائيلية استهدفت اطراف بلدة ارشاف وهذا يعد خرقا للهدنة على الاقل في المرحلة التي يتم فيها وقف اطلاق النار في هذه المرحلة.

انفجرت اليوم 3 صواريخ اعتراضية على الأقل فوق أجواء بلدات حدودية بالقطاع الأوسط جنوبي لبنان هي رميش، وعيتا الشعب، وبنت جبيل بحسب ما أفاد مراسلنا وجاءت هذه الانفجارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الاشتباه باختراق طائرة مسيرة من لبنان الحدود.

كما أفاد مراسلنا، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق منذ ساعات الصباح الأولى في أجواء عدد من القرى الجنوبية، وسط هدوء حذر وترقب لمصير الوضع الأمني في ظل تمديد الهدنة في غزة يومًا إضافيًا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...