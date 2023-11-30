عملية بطولية بالقدس والمقاومة تؤكد جهوزيتها واستمرار الهدنة

العالم – خاص بالعالم

الهدنة المؤقتة لا تزال في يومها السابع، وربما يتم تمديدها ليوم ثامن، خصوصا بعد ان اعلن جيش الاحتلال انه في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الاسرى.

وبموجب بنود الاتفاق فإن الهدنة ستستمر، وذلك وفقا للشروط القديمة التي تنص على اطلاق كيان الاحتلال لثلاثة اضعاف ما تطلقه المقاومة من اسرى.



الهدنة من الممكن ان تبقى لمدة عشرة ايام، ولكن من الصعب ان تستمر اكثر من ذلك بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، التي اضافت ان الولايات المتحدة تضغط على كيان الاحتلال لتتجاوز الهدنة العشرة ايام، خصوصا اذا تم اطلاق سراح جميع النساء والاطفال لدى المقاومة، وبالتالي اي افراج عن اسرى جدد خارج هذا الاطار، سيكون جزءا من التفاوض على اتفاق جديد يشمل الرجال والجنود.



وكيان الاحتلال توقع من اليوم الاول ان تستمر الهدنة لعشرة ايام، خصوصا وانه في القوائم الاولى للاسرى اصدر لائحة تضم 300 اسير، بالرغم من ان الاتفاق كان يتضمن اطلاق سراح 150 اسيرا فقط، ما يؤكد ان الكيان الاسرائيلي منذ البداية وضع خطة لتمديد الهدنة.



جرائم كيان الاحتلال في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة، فاقمت الكراهية ضده، خصوصا ان جيشه ومستوطنيه، يحملون نفس الاجرام، فقد وثقت كاميرا للمراقبة قيام مستوطن اسرائيلي بطعن سيدة فلسطينية حامل في مدينة اللد شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى الى استشهادها مع جنينها.

وكانت السيدة في طريقها لتوصيل أطفالها الى المدرسة، عندما قام مستوطن مجهول الهوية بتنفيذ جريمته، في وقت دعا فيه ما يسمى بوزير الامن القومي في الكيان، إيتمار بن غفير، المستوطنين إلى حمل سلاحهم لمواجهة الفلسطينيين.



وفي القدس ايضا أعلنت حركة حماس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في مستوطنة راموت، التي قتل فيها عدة مستوطنين واصيب اخرون، فيما استشهد منفذي العملية الشقيقان مراد وابراهيم النمر.

واكدت حماس التي اعلنت مسؤوليتها عن العملية بانها رد طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى وبحق الأسرى.

وفي منطقة الاغوار أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني خلال محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة بقعوت اسفرت عن اصابة جنديين .

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