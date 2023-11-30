إقامة مؤتمر مرضى الهيموفيليا في العاصمة طهران 

العالم – خاص بالعالم

تتنوع الأمراض وتتنوع طرق الاصابة بها فمنها ما ينتقل بالعدوى ومنها ما ينتقل بالدم ومنها الامراض الوراثية كمرض الهيموفيليا الخاص من نوعه، وفي هذا الصدد تم تنظيم مؤتمر لمرضى الهيموفيليا في العاصمة الايرانية طهران بحضور الرئيسة التنفيذية لمركز الهيموفيليا ومجموعة من المرضى بالعاصمة الايرانية طهران.

وقالت نازنين فرزادي فر الرئيسة التنفيذية لمركز الهيموفيليا:"اليوم هو ذكرى وفاة طفل في السابعة من عمره بمرض الايدز الذي اصيب به عندما ارسلت فرنسا الدم الملوث الى ايران منذ أربعين سنة، ولم تتم محاسبتهم في القانون الدولي حتى الان ونحن نطالب بذلك".

ويعد مرض الهيموفيليا وراثي يسبب خللا في الجسم ويمنعه من السيطرة على عملية تخثر الدم عندما يصاب وعاء دموي بجرح، وله ثلاثة مستويات الخفيف والمتوسط والشديد، كما يعرف هذا المرض ايضا باسم الناعور.

وقال مريض :انا مصاب بمرض الهيموفيليا من النوع الشديد لدرجة ان مفاصلي في بعض الاحيان تنزف دما، ونحن ندين فعلة فرنسا بشدة فقد توفي عدد كبير من الناس بسبب مافعلوه.

وخلال المؤتمر تم التطرق الى اسباب الاصابة بهذا المرض وطريق العناية بالاشخاص المصابين، كذلك طالب المركز والمشاركون بمحاكمة فرنسا التي كان قد ارسلت الدم الملوث الى ايران

وقال مريض:" انا مصاب بالهيموفيليا عن طريق الوراثة ففي عائلتي شخصين مصابون به ولكن اصبابتي من النوع الخفيف والحمدلله، لكننا بشكل عام نجد صعوبة في ايجاد الدواء بسبب العقوبات الاقتصادية وغلاء الاسعار ان وجد".

يهدف المؤتمر الى التوعية بالامراض المعدية والقابلة للانتقال عبر الدم أو الوراثية وكيفية الوقاية والحد منها.

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