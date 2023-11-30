الإحتلال دمّر أراضي أهالي غزة ومعداتهم الزراعية وأتلف آلاف الأشجار

العالم – خاص بالعالم

ولكن ما إن اعلنت الهدنة حتى بدأ أهالي القطاع يتوافدون على ما سلم من أراضيهم وآشجارهم مواصلين العمل ليلا ونهارا حتى يتمكنوا من نقل ما تبقى لهم من محاصيل الزيتون إلى المعاصر..رغم كل التحديات والمخاطر.

موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية عادة ما يبدأ في شهرأكتوبر تشرين الأول ويستمر لمدة أربعين يوما يتم خلالها جني المحصول الذي يترقبه الفلسطينيون على مدار عام كامل.

لكن الاحتلال الاسرائيلي عمل على حرمان آهالي القطاع من أهم مهنهم الموسمية التي تخلق فرص عمل لآلاف العمال فضلا عن محاولة حرمانهم من الحصول على انتاجهم من محصول الزيتون الذي يعد مصدرا غذائيا واقتصاديا رئيسيا بالنسبة لسكان قطاع غزة من ثمار وزيوت وحتى المخلفات الناتجة عن عصر الزيتون يصنع منها الغزاويون قوالب يستخدمونها إلى جانب الحطب في طهي الطعام والخبز في ظل شح غاز الطهي.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن غزة تعاني من خسارة يومية قدرها مليون وستمئة الف دولار أمريكي في الإنتاج الزراعي، مشيرة الى آن الخسائر قى تكون أعلى بالنظر إلى تدمير المعدات الزراعية والأراضي الزراعية فضلا عن الأضرار التي لحقت بآلاف الأشجار وخاصة أشجار الزيتون.

ووفق معلومات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن إجمالي الخسائر الزراعية يفوق مئة وثمانين مليون دولار في ظل إتلاف كيان خلال عدوانه على غزة لآلاف الأشجار وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية.

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