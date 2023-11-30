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بعد إحتجازه الجثامين.. هل سرق الإحتلال أعضاء شهداء غزة البشرية؟

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

اثارت علامات بدت على أجساد الشهداء شكوكا حول احتمال سرقة الاحتلال لاعضاء عدد من الشهداء بغزة بعد ان كانت قد اختطفهم الاحتلال أثناء اقتحامهم لمستشفى الشفاء بغزة، حيث سلم الاحتلال عبر الصليب الاحمر بعض الجثث التي كان قد اختطفها فيما واصل احتجاز عدد اخر من الشهداء.

العالمخاص بالعالم

بينما تنزف الدماء ويسقط الشهيد تلو الاخر كان خفافيش الظلام يسرقون جثث الشهداء.

فبمجرد اقتحام مستشفى الشفاء اختطف جيش الاحتلال الاسرائيلي عدد غير معلوم من الجثث وبعد ثلاثة ايام سلم منهم 110جثة منهم بينما فقدت آثار الجثث المتبقية.

وقال د أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية:"الاحتلال الإسرائيلي اقدم على سرقة واختطاف جثامين شهدائنا الابرار الذي كانوا في ساحة مجمع الشفاء الطبي وفي ثلاجات المجمع وكذلك في المقبرة الجماعية التي قمنا بحفرها لمواراة الثرى لجثامين الشهداء، وبالتالي هذه جريمة إنسانية وأخلاقية يجب أن يتحمل الاحتلال اللإسرائيلي المسؤولية عن ما فعله بشهدائنا الأبرار".

الأطباء في مستشفيات قطاع غزة وبعد تسلم بعض الجثث المحتجزة لاحظوا علامات غريبة على أجساد الشهداء ما يرجح سيناريو سرقة اعضاء عدد منهم.

سرقة الاعضاء ليست امرا مستبعدا فسبق وان سرق الاحتلال اعضاء عدد من الاسرى في مقابر الارقام ولهذا فالعالم مطالب الان بتحقيق عاجل في هذه الجريمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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