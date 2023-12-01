تظاهرات في اليمن تؤكد إستمرار دعم فلسطين والمقاومة حتى زوال الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وتجددت خلالها مطالب المحتجين بملاحقة ومحاكمة قيادات الكيان باعتبارهم مجرمي حرب لارتكابهم حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وقال ضيف الله الشامي وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال اليمنية:" نوجه الدعوة العامة لكل الاطر العالمية من انظمة وحكومات ومنظمات دولية الى تجريم الصهيونية العالمية يسعى الى احتلال الشعوب وتدميرها".

المتظاهرون هنا اكدوا أيضا على استمرار دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة حتى ينال كامل حريته واستقلاله بزوال العدو الصهيوني المحتل، من منطلق الموقف اليمني الرافض لأي مساع من شأنها تصفية القضية الفلسطينية أو فرض تهجير قسري على الفلسطينيين.

وخلال هذه التظاهرات التي حملت عنوان "مع فلسطين جاهزون لكل الخيارات"، والتي تشهدها صنعاء وعدة محافظات يمنية أعلنت الحشود تأييدها لكل المواقف التضامنية والخطوات العسكرية التي تتخذها قيادة البلد من أجل نصرة غزة والدفاع عن فلسطين ومقدساتها.

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