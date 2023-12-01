كاميرا العالم ترصد تمركز قوات الإحتلال بمحيط المسجد الأقصى

العالم – خاص بالعالم

نحن الان في حي وادي الجوز القريب من المسجد الاقصى المبارك حيث مازالت الاعتداءات على المصلين والمرابطين.

وتتمركز قوات الاحتلال بمحيط المسجد الاقصى المبارك بأعداد كبيرة جدا وتقوم بمنع المصلين من دخول المسجد الاقصى المبارك والسماح فقط لاعداد قليلة منهم بالدخول.

وكانت دائرة الاوقاف الاسلامية قد ذكرت بان هنالك اقل من 5000 مصلي سمح لهم الاحتلال الاسرائيلي بالدخول الى المسجد الاقصى المبارك، ولمن هم فوق الخمسين عاما او حتى 60 عاما، وهذا القرار ليس فقط لهذه الجمعة وانما تم تنفيذه منذ الجمعة الاولى لانطلاق عملية "طوفان الاقصى"

التفاصيل في الفيديو المرفق ...