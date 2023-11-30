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استخراج 300 جثة متحللة خلال الهدنة في غزة

استخراج 300 جثة متحللة خلال الهدنة في غزة
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

انتشلت فرق الدفاع المدني في غزة، نحو 300 جثة لشهداء من الشوارع والطرقات في القطاع وشمالها، خلال الأيام الستة الماضية من الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الاسرائيلي.

العالم - فلسطين

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن قوات الدفاع المدني كانت ومازالت تبذل قصارى جهدها لإخراج آلاف جثث الشهداء والمفقودين أسفل الركام الناجم عن عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع.

وتمكنت الفرق منذ بداية الهدنة المؤقتة بين حركة حماس والاحتلال من انتشال حوالي 300 جثة متحللة بالشوارع والطرقات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، لمكوثها فترة طويلة ملقاة دون أن تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالها.

وبالرغم من نجاح فرق الدفاع المدني، على مدار الأيام الماضية في انتشال بعض الجثث، يقول محمود بصل إلا أن حجم الدمار في القطاع كبير، سيما الطرق والمنازل، نتيجة الاستهدافات المتواصلة التي شهدها القطاع قرابة الـ 50 يوم الماضيين، تاركة خلفها دمار هائل.

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