لهذا السبب.. الاحتلال يستدعي السفير الإسباني 

العالم- الاحتلال

وقال رئيس الوزراء الإسباني، إنه "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن "إسرائيل" تلتزم بالقانون الدولي الإنساني".



وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني، أن "القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك الآلاف من الأولاد والبنات، غير مقبول على الإطلاق".



ولفت سانتشيز، إلى أنه "من الواضح أنه يتعين علينا أن نقترح حلا سياسيا لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، معتبرا أنه "من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية وأن تستقر المنطقة".



والأسبوع الماضي، أشار سانتشيز خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح الحدودي بمصر، إلى إمكانية اتخاذ بلادها قرارا فرديا للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، في حال لم يقدم الاتحاد الأوروبي على مثل هذه الخطوة.



وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني غضبا واسعا في كيان الاحتلال الاسرائيلي دفعت وزير خارجيته إلى اتهام سانتشيز بترديد ادعاءات كاذبة أعطت دفعة للإرهاب"، حسب تعبيره وأعقب ذلك التراشق استدعاء للسفير الإسباني لدى "تل أبيب" للمرة الأولى منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة.