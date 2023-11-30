الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 750 جنديا خلال 24 ساعة

العالم-اوروبا

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

صد هجومين على محور كوبيانسك وخسائر العدو تصل إلى 45 جنديا

صد هجوم على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 250 عسكريا

صد هجومين على محور دونيتسك وخسائر العدو قاربت من 270 جنديا

تدمير محطة رادار مضادة للبطارية من طراز AN/TPQ-37 أمريكية الصنع في دونيتسك

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 100 عسكري

صد ثلاث هجمات في منطقة قرية فيربوفويه على محور زابوروجيه وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 جنديا بين قتيل وجريح

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو نحو 55 عسكريا

إصابة مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي 53 ومركز القيادة والمراقبة لكتيبة المدفعية التابعة للواء الميكانيكي 31 للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومحطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية ST-68UM وP-18

إصابة قوات ومعدات عسكرية في 118 منطقة

إسقاط 9 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة