بالفيديو.. كتائب القسام تفرج عن أسيرتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين

العالم- فلسطين

وتم تسليم الاسيرتين في ميدان فلسطين في مدينة غزة وسط حضور جماهيري حاشد، اللذين التفوا حول مقاتلي القسام واظهروا لهم الدعم الكامل.

واحدى الاسيرتين هي ميا شيم، التي ظهرت بمقطع فيديو سابق بثته القسام القسام وهي تتلقى العلاج. واعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ان الاسيرتين اللتين أفرج عنهما في غزة تسلمتهما قوات الأمن الإسرائيلية، وتم نقلهما الى قاعدة حتسريم الجوية.

KM

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المحتجزتين اللتين أفرج عنهما في غزة تسلمتهما قوات الأمن الإسرائيلية".

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية فمن المقرر أن يتم مساء الخميس الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال.

من جانبها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن قائمة الأسرى المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل، تضم 8 أسيرات من فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى 22 من الأسرى الأطفال من الضفة الغربية والقدس.