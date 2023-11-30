الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. كتائب القسام تفرج عن أسيرتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين

بالفيديو.. كتائب القسام تفرج عن أسيرتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

قامت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بتسليم الصليب الاحمر الدولي اسيرتين لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم- فلسطين

وتم تسليم الاسيرتين في ميدان فلسطين في مدينة غزة وسط حضور جماهيري حاشد، اللذين التفوا حول مقاتلي القسام واظهروا لهم الدعم الكامل.

واحدى الاسيرتين هي ميا شيم، التي ظهرت بمقطع فيديو سابق بثته القسام القسام وهي تتلقى العلاج. واعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ان الاسيرتين اللتين أفرج عنهما في غزة تسلمتهما قوات الأمن الإسرائيلية، وتم نقلهما الى قاعدة حتسريم الجوية.

KM

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المحتجزتين اللتين أفرج عنهما في غزة تسلمتهما قوات الأمن الإسرائيلية".

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية فمن المقرر أن يتم مساء الخميس الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال.

من جانبها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن قائمة الأسرى المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل، تضم 8 أسيرات من فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى 22 من الأسرى الأطفال من الضفة الغربية والقدس.

روابط ذات صلة

لهذا السبب.. الاحتلال يستدعي السفير الإسباني 

"القسام" تتبنى عملية القدس البطولية.. هي رسالة تحذير مباشرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف