اللواء سلامي يتحدث عن حرب الأشباح في معركة طوفان الأقصى

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي، في ملتقى "اقتدار التعبئة": إن قائد القلوب (الشهيد قاسم سليماني) سارع لنجدة شعوب سوريا ولبنان والعراق بمعية هؤلاء الشباب الايرانيين لأن المستكبرين وطئوا أراضي مختلفة في العقود الأخيرة وأرادوا إخضاع السياسيين لسلطتهم وطمس الهوية الثقافية للمسلمين.

وتابع هذا المسؤول العسكري الكبير: لقد كان الشعب الفلسطيني يواجه الصهاينة بالحجارة، ولكن منذ أن نقلت التعبئة ثقافتها إلى غزة والضفة الغربية ولبنان، تم تجهيز الأراضي التي حاصرها الكيان الصهيوني، بالأسلحة في خطوة اعجازية ، ورغم أن غزة صغيرة جغرافيا، لكنها سياسيا واجتماعيا، اتخذت مكانها في قلوب شعوب العالم بالنظر إلى مآسي التي اوجدها الكيان الصهيوني ، واعربت الشعوب الاوروبية عن دعمها للشعب الفلسطيني رغم أن حكامها هم من خلقوا الصهيونية.

*حرب الأشباح في طوفان الأقصى

وقال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: في معركة طوفان الاقصى كانت هنالك حرب اشباح بين قوات العدو الصهيوني والشباب الفلسطيني المقاتل المؤمن الذي كان يصطاد دبابات العدو واحدة تلو اخرى.

*لن يرى الصهاينة الهدوء بعد الان

وقال اللواء سلامي: على مدى سنوات، أنشأت بريطانيا وأميركا جيشا كبيرا ونظاما أمنيا قويا للغاية في الكيان الصهيوني، حتى يتمكن الصهاينة من العيش في منازل الفلسطينيين المغتصبة بسلام.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: قليلون هم الذين تصوروا أن الجيش والجهاز الأمني ​​للكيان الصهيوني سيكونان على مقربة من الانهيار الى هذا الحد. لقد أظهرت عملية طوفان الأقصى للصهاينة الذين يعيشون في الأراضي المحتلة أن انهيار الكيان أقرب وأسهل بكثير مما يتصورون.