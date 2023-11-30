عملية القدس مرحلة جديدة من أداء المقاومة في الضفة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر لفت الزميل خضر شاهين إلى بيانات حركة المقاومة حماس، حيث تبنت حماس عملية القدس هذا الصباح ما يؤشر إلى أن هناك خيارات متعددة.

وأوضح: بمعنى آخر أننا سنشهد تغيرا ومرحلة جديدة من أداء المقاومة الإسلامية في الضفة الغربية بتنفيذ العمليات النوعية في ظل كل هذه الاقتحامات وأعداد الشهداء الكبيرة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم سواء في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة.

وبين أنه وبسبب الإخفاق الصهيوني مقابل عملية طوفان الأقصى: كان هناك تركيز كبير من كثير من المصادر العبرية وأيضا الأمنية على البيانات التي صدرت من حركة المقاومة الإسلامية وتبني سرايا القسام هذه العملية أن ربما هناك مرحلة ثانية وجديدة في أساليب المقاومة.

وأكد أن هناك رفع لحالة الطوارئ والتاهب، وقال إن عملية اليوم اعتبرت فشلاً أمنياً آخر يصاب به المستوى الأمني، حيث كان هناك تقطيع أوصال لمعظم البلدات والقرى عن قلب مدينة القدس المحتلة منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، لكن مع ذلك حدثت العملية.

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