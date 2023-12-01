العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى احتشاد آلاف اليمنيين في تظاهرة غاضبة بصنعاء تنديدًا بجرائم ومجازر الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وعلى عمليات الابادة الجماعيهةالتي يرتكبها الكيان.

ولفت مراسلنا إلى انطلاق التظاهرات الغاضبة والمنددة والحاشدة في مختلف المحافظات اليمنية دعما ومساندة الشعب الفلسطيني والمقاومة ورفض الشعب اليمني لأي مساعي لتصفية القضية الفلسطينية

ونوه مراسلنا برفع المتظاهرين أعلام فلسطين ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ومنددة بجرائم الاحتلال في غزة، منتقدين الصمت والتواطؤ الغربي إزاء هذه الجرائم؛ مؤكدين رفضهم لسياسة “الكيل بمكيالين”.

واعتبر المحتجون أن مواقف الدول العربية والإسلامية مثلت حافزا للكيان الغاضب للإمعان في ارتكاب جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال، وطالبوها باتخاذ مواقف ترتقي لمستوى النزيف الفلسطيني.

كما شهدت محافظة صعدة، صباح اليوم الجمعة، أربع مسيرات جماهيرية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار (مع فلسطين جاهزون لكل الخيارات). وخرجت المظاهرات في أربع ساحات في مدينة صعدة، وساحة الشهيد القائد في منطقة المرازم، وشعارة في منطقة رازح، والجرشة في منطقة غمر. ورفت المتظاهرون أعلام فلسطين، وحذّر بيان تظاهرة صعدة اليمنية، النظام الأميركي والاحتلال الإسرائيلي من مغبة أيّ تصعيد في فلسطين المحتلة.

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