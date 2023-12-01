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موقف الجهاد الاسلامي من القرار الصهيوني باستئناف العدوان على غزة

الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

اكد ابو عماد الرفاعي القيادي في حركة الجهاد الاسلامي من بيروت، أن الإحتلال الإسرائيلي يريد من خلال عدم الاستمرار في التهدئة باستكمال ما بدأ به في عملية التدمير المنهج في كل قطاع غزة والضفة الغربية.

العالم خاص بالعالم

ولفت الرفاعي إلى أن الاحتلال قد بدأ في عدوانه من منطقة شمال قطاع غزة، وهو الان يمارس عدوانه على جنوب قطاع غزة، وهي سياسة واضحة بالعمل على تهجير ابناء الشعب الفلسطيني آخذاً الضوء الاخضر من الادارة الامريكية من خلال زيارة وزير الخارجية الامريكية.

ونوه الرفاعي إلى أن الادارة الامريكية تسعى مع الكيان الصهيوني الى تهجير الفلسطينيين وتركيع الشعب الفلسطيني، والعمل على كما يتوهمون في القضاء على المقاومة مشددا أن الاحتلال الاسرائيلي لا يريد اطلاق سراح اسراه، بل يريد تدمير ما تبقى من قطاع غزة وتهجير ابناء شعبنا في قطاع غزة الى سيناء.

وكان قد استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ صباح اليوم الجمعة.

كما ارتفع عدد شهداء في المحافظة الوسطى منذ الساعة السابعة صباحا الى 17 شهيد في قصف مدفعي واستهداف لمنازل المواطنين وسط قطاع غزة.

و أفادت مصادر عن وجود 5 شهداء و 15 إصابة خلال قصف إسرائيلي على بوابة مدرسة الدحيان بالقرب من رمزون الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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