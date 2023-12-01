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كاميرا العالم ترصد آخر تطورات الإعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني بعد الهدنة

الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب اللبناني بقيام مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بقصف بلدات وقرى في جنوب لبنان.

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وأشار مراسلنا إلى إطلاق العدّو قذائفه نحو بلدة حولا، فأصاب منزلاً، ما أدّى إلى استشهاد سيّدة تدعى نصيفة مزرعاني وهي أسيرة محرّرة. فضلاً عن استشهاد نجلها محمد حسين مزرعاني.

ولفت مراسلنا الى الحافة الامامية بين لبنان وفلسطين المحتلة التي شهدت تصعيدا بارزا وقويا خاصة في فترات ما بعد الظهر حتى ساعات متقدمة من غروب هذا اليوم، حيث ان الاعتداءات الاسرائيلية شملت العديد من القرى والمناطق وخاصة بلده الجبين وعيتا الشعب وبلدة حولا واطراف كفر كلا ودير ميماس بعشرات القذائف المتفجرة ما ادى الى استشهاد السيدة ونجلها بعد اصابة منزلهما بقذيفة مباشره ببلدة حولا بالقطاع الشرقي.

وأكد مراسلنا بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة "اللبونة" جنوب الناقورة، ومنطقة "حامول" في أطرافها الشرقية، وأطراف عيتا الشعب

ونوه مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار من موقع الردار في جبل الشيخ المطل على بلدة شبعا، على رعاة ماعز من آل زهرة دون أن يسجل إصابات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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