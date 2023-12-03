آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى بدء العدوان منذ الصباح الباكر للقطاع الغربي حيث كان هنالك غارتين على اطراف بلده مروحين وعلى اطراف بلده طير حرفا وبقصف مدفعي عنيف وعلى بلدة الجبين على الاطراف الجنوبية بالاضافة الى القطاع الاوسط.

وأضاف مراسلنا إلى أن القصف الاسرائيلي طال أيضا بلدة عيتا الشعب، وكان هنالك قصف على محورين لهذه البلدة الشرقي والغربي، ومنطقة حدب البستان وموقع الرهب الذي استهدف من قبل المقاومة وبالتالي كان هنالك رمي كثيف وعنيف على بعض القرى اللبنانية خاصة المدفعي الذي استهدف بلده الوزاني في القطاع الشرقي والمجيدية والخيام وكفر كذا والعديسي ومركبة وحوله وميس والجبل.

وقصفت مقاتلاته الحربية أطراف بلدة الناقورة ومنطقة حامول وجبل اللبونة، ودمر منزلاً غير مأهول في بلدة بيت ليف، في وقت ملأت القنابل المضيئة سماء المنطقة وصولا حتى مشارف مدينة صور، في حين استمر الطيران الاستطلاعي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الازرق.

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