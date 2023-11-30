الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٩:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في العراق: مستعدون لتصعيد عملياتنا العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني

المقاومة الإسلامية في العراق: مستعدون لتصعيد عملياتنا العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استعدادها لتصعيد عملياتها العسكرية داخل العراق وخارجه نصرة للشعب الفلسطيني.

العالم-العراق

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم الخميس": "إن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر صهيونية، وإبادة جماعية وحشية، لا تخرج من دائرة حرب تديرها أمريكا ضد أبناء غزة وجنوب لبنان".

وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق إنها لن تترك أهلها في هذه الحرب يواجهون طواغيت العالم وحدهم، فإنها تعلن استعدادها وجهوزيتها، لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه، إذا ما أصر العدو الأمريكي على استمرار آلة القتل الصهيونية، سواء في غزة الصمود أم في جنوب لبنان الإباء".

بدورها، أعلنت "أنصار الله" اليمنية عزمها استئناف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على فلسطين المحتلة وتوسيعها، في حال استأنف جيش الاحتلال عمليته العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.

روابط ذات صلة

أجواء تضامن المحافظات العراقية مع الشعب الفلسطيني

البنتاغون: لم يتم استهداف القوات الأمريكية بأي هجمات منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحماس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف