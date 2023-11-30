الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
١٠:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان التركي يصادق على مذكرة تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا

البرلمان التركي يصادق على مذكرة تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر تركية مساء يوم الخميس، أن البرلمان التركي وافق على تمديد مذكرة عمل القوات التركية في ليبيا، لمدة 24 شهرا إضافيا.

العالم-تركيا

ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا 24 شهرا إضافيا.

وأحالت الرئاسة التركية في 24 نوفمبر الجاري مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 24 شهرا إضافيا، تبدأ من 2 يناير المقبل وتنتهي في يناير 2026.

وأوضحت وكالة "الأناضول" أن المذكرة حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وجاء فيها: "هدف إرسال قوات تركية هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تسببها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا في 2 يناير 2020، وجرى تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لـ18 شهرا. ودعت المذكرة البرلمان إلى التصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ24 شهرا بدءا من 2 يناير 2024.

روابط ذات صلة

جيش ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار 'دانيال' في درنة إلى 4209

ليبيا: انقسام داخل المجلس الأعلى للدولة حيال القوانين الانتخابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف