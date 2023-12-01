الاحتلال تقتحم بلدتين قرب نابلس ويعتقل عددا من الفلسطينيين

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين وداهمت عدة منازل فيهما، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين، كما شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بلدات عورتا وبيتا وأوصرين ويتما، جنوب وجنوب شرق نابلس.

الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية كفر عبوش جنوب طولكرم

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة ايضا، مواطنين فلسطينيين من قرية كفر عبوش، جنوب طولكرم، وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت آدم زيد، وحفص مصطفى العبوشي، بعد أن داهمت منزليهما في القرية.